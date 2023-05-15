Минпросвещения подготовит новый словарь в рамках закона о защите русского языка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в рамках закона о защите русского языка ведомство подготовит новый словарь. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В феврале Госдума приняла закон, инициированный правительством России и направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Предполагается, что закон поможет усилить контроль за соблюдением норм русского языка госслужащими и гражданами.



Как отмечала председатель Комитета Госдумы по культуре и депутат от Татарстана Елена Ямпольская, «есть первая сфера употребления обязательно русского как государственного языка без всяких оговорок и есть несколько сфер, таких как исполнение произведений, СМИ, реклама, где могут быть особенности осуществления деятельности».

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Максим Кокунин