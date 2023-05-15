«Мы откатываемся назад»: власти Казани прокомментировали «удручающую картину» с вывозом мусора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале 2023 года в Казани выросло число жалоб жителей на несвоевременный вывоз мусора, контрольно-надзорные органы констатируют неудовлетворительное состояние мест накопления ТКО, рассказал на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин. Выслушав его доклад, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что в вопросе решения проблемы сделаны шаги назад.



— За мою практику работы мэром — и в Казани, и до этого, впервые, наверное, мы в вопросе откатываемся назад. У нас была работающая эффективная система, которую мы в пилоте первыми реализовали, собрав единую цепочку: сбор, вывоз, и утилизацию, и сортировку мусора. Но новое законодательство, которое вышло и которое мы с нетерпением ждали, были уверены, что реально улучшится экологическая ситуация, а не усугубится. К сожалению, по всем регионам ситуация одинаковая, не только у нас в Казани, не только у наших соседей в муниципалитетах, — заявил градоначальник, добавив, что обсуждать этот закон бессмысленно — «нужно срочно вносить изменения в него, чтобы он работал».

Мэр Казани обратил внимание, что «морфология мусора изменилась», меняется его количество.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Если сегодня не принимать решения, то, как показывает практика, завтра у нас может не быть, — сказал он.

Как рассказал Искандер Гиниятуллин, с начала 2023 года в систему «Открытая Казань» поступило 1,5 тысячи заявок, связанных с вывозом ТКО, — почти в три раза больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. По его словам, «картина выглядит удручающе», особенно на фоне прошлых лет.

скриншот трансляции «делового понедельника»

Усугубляет «непростую ситуацию с отходами в столице Татарстана» ввоз отходов из соседних муниципалитетов. Искандер Гиниятуллин обратил внимание, что в Зеленодольском, Пестречинском, Лаишевском и Верхнеуслонском районах республики закрылись полигоны ТБО, а новые не построили — в результате «мусор поехал в Казань», что привело к преждевременному переполнению полигонов.

— На все эти перипетии наложились ряд срывов в работе регоператора в начале года: не вовремя затеянная оптимизация личного состава, изменения периодичности вывоза отходов, замена транспортного парка с задержкой поставки новых машин, изменение подходов к системе приемки и обработки заявок на вывоз ТКО, пересмотр контрактов с субподрядчиками вкупе с сезонным ростом числа отходов в новогодние праздники и сложными погодными условиями для вывоза мусора привели к мусорному коллапсу, — сказал Искандер Гиниятуллин.

Ликвидировать наиболее крупные навалы мусора в жилых массивах удалось «только сейчас», добавил он. Число несвоевременно вывезенных площадок по-прежнему фиксируется каждый день, хотя постепенно уменьшается.

скриншот трансляции «делового понедельника»

Искандер Гиниятуллин рассказал, что к существующим в жилых массивах 414 контейнерным площадкам надо еще 298 площадок на общую сумму более 340 миллионов рублей. В прошлом году построили и отремонтировали 47 таких объектов. В этом году предусмотрены средства на строительство 26 площадок.

Он заявил, что для решения проблемы необходимо развитие инфраструктуры и прекращение завоза мусора из районов в Казани. Также Искандер Гиниятуллин предложил расширять сеть приема перерабатываемой неорганики.

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Татьяна Демина