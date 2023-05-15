Механизм параллельного импорта в России планируют продлить на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка. Об этом сообщает ТАСС.

— В какой-то части — да. По тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале мая опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров.

С начала марта в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Но позднее страна частично возобновила поставки таких товаров.



В том же месяце Минпромторг расширил перечень товаров для поставок в страну по параллельному импорту. В него вошли: IKEA, Hasbro, Logitech, Nintendo, Mattel и другие. Вместе с этим в перечень попали автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Isuzu.



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Максим Кокунин