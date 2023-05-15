Границы татарстанского города Болгара могут уменьшить

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет Спасского района Татарстана подготовил законопроект о внесении изменений в границы города Болгара. Соответствующий документ, находящийся на стадии рассмотрения, опубликован на официальном портале Госсовета республики.

Согласно ему, часть территории Болгара, на которой расположены земельные участки для жилой застройки населенного пункта Приволжский, перейдут в состав Приволжского сельского поселения.

Уточняется, что такие изменения обусловлены необходимостью устранения пересечений границ этих образований с границами жилой застройки. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов для регионального бюджета, подчеркивается в документе.

Кроме того, в нем говорится, что в самом Болгаре и Приволжском поселении прошли публичные слушания по этому вопросу и местные жители поддержали эту инициативу.

Фото: скриншот законопроекта

В этом году на территории достопримечательного места «Городище Болгар» пройдут масштабные работы по благоустройству. К капремонту строений и обновлению территории заповедного места приступили еще в 2022 году, приурочив проект к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. По предварительным подсчетам, на реализацию всего задуманного потребуется порядка 235 млн рублей. «Перезагрузка» ждет несколько объектов культурного наследия с многовековой историей, а также относительно новые сооружения — Белую мечеть и Памятный знак в честь принятия ислама в 922 году. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин