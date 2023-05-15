Минобрнауки рекомендовало вузам не допускать к занятиям студентов с признаками ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Минобрнауки России и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с высыпаниями на коже, а также признаками острых респираторных вирусных инфекций на фоне увеличения случаев заражения корью. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Согласно документу, университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу, — говорится на сайте ведомства.

Вместе с этим в Минздраве добавили, что при выявлении случаев заболевания в общежитиях администрации учебных заведений должны оказать содействие в госпитализации лиц с подозрением на корь. Также они должны организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации заболевшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в регионе тревожная ситуация по заболеваемости корью. Она обратила внимание, что если среди населения республики есть непривитые, могут возникнуть большие очаги заболевания.



Напомним, за февраль и март 2023 года в Татарстане выявили 13 случаев заражения корью. Все они были завозные, в том числе 11 — из Таджикистана. На конец апреля подтвердили 46 случаев заражения корью. В частности, 20 заболевших — дети.



В прошлом месяце в Казани на несколько часов закрывали студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Также у студентов собрали информацию о наличии прививок от кори.

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Максим Кокунин