В казанском парке «Черное озеро» отказались от масштабных мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В летнем сезоне 2023 года в казанском парке «Черное озеро» не будет масштабных мероприятий. Общественное пространство будет работать в формате открытого лектория, сообщила на «деловом понедельнике» директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Как и обещали, мы отказались на этой площадке от громких мероприятий в пользу более камерных событий, — рассказал она.

Горожане смогут посетить на «Черном озере» образовательные лекции, встречи с психологами, уроки английского и турецкого языков, книжный фестиваль и события «Культурной среды». Также там пройдет первый большой интеллектуальный турнир среди горожан и сообществ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что в парке «Черное озеро» больше не будет масштабных мероприятий, так как жители близлежащих домов выразили свое недовольство ими, Айгуль Латыпова сообщила в сентябре 2022 года. Их решили перенести в другие общественные пространства.



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Татьяна Демина