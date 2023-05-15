«Я опирался на некоторые сведения, которые не были известны раньше»: Скотт Риттер презентовал книгу в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Бывший американский разведчик, морпех и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер приехал в Казань, чтобы презентовать свою книгу «Гонка разоружения». Она повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х.

Как рассказал Риттер «Реальному времени», в книге нет никакой секретной информации. В ней собеседник рассказывает об истории, свидетелем которой он был. Но Риттер признал, что о некоторых вещах широкой публике ничего не было известно.

— Я очень хорошо знаю, что составляет секретную информацию, а что нет. В этой книге нет ни единого слова, которое представляло бы собой конфиденциальную информацию. Все, что там написано, не является секретом. Я опирался на некоторые сведения, которые не были известны раньше. И по этой причине я не писал о договоре раньше, — рассказал нам Риттер.

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в декабре 1987 года. И вступил в силу летом следующего года. Договор был расторгнут в 2019 году после взаимных обвинений сторон.

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Айрат Назипов