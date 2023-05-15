Икону «Троица» Андрея Рублева вернули Русской православной церкви
Президент России Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
— В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым, — говорится в сообщении.
Уточняется, что образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.
В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.
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