Татьяна Москалькова предложила создать фонд для эффективного взыскания алиментов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный фонд для эффективного взыскания алиментов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке, — говорится в ее докладе.

Как отметила Москалькова, в прошлом году на 26% по сравнению с 2021-м увеличилось число жалоб на неуплату одним из родителей алиментов на содержание ребенка.

При этом сумма взысканных алиментных в 2022 году достигла 47,6 млрд рублей, что на 14,7 млрд больше показателей 2021 года. Вместе с этим количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021-го составляло 782,5 тысячи, на конец 2022-го — 771,2 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за три месяца 2023 года судебными приставами Татарстана взыскано более 193 млн рублей по алиментным платежам. В прошлом году в аналогичном периоде взысканная сумма составляла 147 млн рублей. В отношении 256 неплательщиков возбуждены уголовные дела.



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Максим Кокунин