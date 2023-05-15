Минобороны России впервые сообщило о перехвате ракеты Storm Shadow

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Минобороны России впервые сообщило, что силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow британского производства.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Вчера депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией из-за поставок их крылатых ракет Storm Shadow киевскому режиму:

— Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом. Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, Украина обстреляла Луганск в День республики. В городе прогремели несколько взрывов. В результате обстрела ранения получили шестеро детей и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.

До этого в российском МИД заявили, что страна оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. До этого Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.



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Максим Кокунин