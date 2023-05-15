Международные резервы России за неделю выросли на $0,3 млрд

Международные резервы России увеличились за неделю на $0,3 млрд и на 5 мая 2023 года составили $599,2 млрд, сказано в материалах Банка России.



Согласно материалам, объем международных резервов за неделю увеличился на 0,1% под воздействием положительной переоценки.

По данным на 28 апреля, объем резервов составлял $598,9 миллиарда.

Фото: flickr.com

На $1,8 млрд выросли международные резервы России с 21 по 27 апреля. В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть «подушка безопасности» в не подверженных санкциям активах, а потому страна может себя чувствовать спокойно. Она рассказала, что Банк России продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро.

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Маргарита Головатенко