В Казани требуется почти 300 контейнерных площадок для сбора мусора за 340 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани требуется обустроить еще почти 300 площадок для складирования мусора. На это необходимо свыше 340 млн рублей, рассказал на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

— К существующим в жилых массивах 414 контейнерным площадкам надо еще 298 площадок на общую сумму более 340 миллионов рублей, — сказал он.

В прошлом году построили и отремонтировали 47 контейнерных площадок. В этом году предусмотрены средства на строительство 26 таких объектов.

— Проведенная ревизия контейнерных и бункерных площадок выявила неполный охват образователей отходов договорами, а также сверхнормативное накопление на некоторых площадках, разбираться с которыми надо сообща, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Искандер Гиниятуллин заявил, что для решения проблемы необходимо развитие инфраструктуры и прекращения завоза мусора из районов в Казани. Он также предложил расширять сеть приема перерабатываемой неорганики.

— Текущую ситуацию мы победим. В этом нет никаких сомнений, — заявил Искандер Гиниятуллин.

Напомним, в начале 2023 года в Казани образовался мусорный коллапс — контейнеры оказались переполнены. Где-то в новогодние каникулы горожане складировали мусор рядом с баками.



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Татьяна Демина