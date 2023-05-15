До 53 человек на 5 тысяч граждан: как в Челнах будут функционировать пункты эвакуации в случае военной угрозы

Автоград подготовит ресурсы и граждан на случай масштабной эвакуации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о создании в городе сборных эвакуационных пунктов (СЭП). В случае военной угрозы или различных катаклизмов через них будет осуществляться вывоз гражданского населения в более безопасные районы. Однако те, кто задействован на производстве, имеющем мобилизационное задание, продолжат свою работу, но при этом будут использовать специализированные убежища и укрытия. Что граждан будет ждать на этих объектах — в материале «Реального времени».

Увозить будут всех, но кого-то — в зону эвакуации, а кого-то — в места рассредоточения

Как было сказано выше, СЭПы будут создаваться для сбора и учета населения, а также его отправки в безопасные районы. Они будут располагаться в зданиях общественного назначения, находящихся в непосредственной близости от пунктов посадки на транспорт. Стоит отметить, что деятельность таких объектов связана с целым рядом инстанций. Речь идет о городской эвакуационной комиссии, администрации промежуточного пункта и комиссиях с безопасных территорий, а также предприятиях, поставляющих транспорт. Всем им необходимо находиться в постоянной связи друг с другом и координировать эвакуационные мероприятия.

Как поясняется в проекте постановления, за СЭП закрепляются:

ближайшие защитные сооружения гражданской обороны или подвальные помещения зданий;

медицинские учреждения;

дошкольные образовательные учреждения;

организации, предоставляющие транспортные средства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К каждому из таких объектов приписывают свой список эвакуируемого населения из расчета от 4 до 5 тысяч человек на один пункт. Исходя из этих данных, высчитывается количество необходимых автомобилей и их рейсов.

Что касается того, куда будут вывозиться граждане, то здесь стоит отметить: эвакуация осуществляется по производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым рассредоточение рабочих, служащих и членов их семей проводится по организациям. Остальное население — по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.

То есть рабочие смены вывозятся в район рассредоточения, откуда после спецтранспортом их будут доставлять на предприятия для дальнейшей работы. Даже если эти организации окажутся в зоне возможного поражения, то их сотрудники все равно продолжат работу, но уже из укрытий. После выполнения задания их вывезут обратно к семьям, а на производство отправится другая смена. Те же, кто не задействован на производстве, необходимом для оборонной промышленности, вывозятся в эвакуационные районы. То есть туда, где безопасно. Вернуться обратно в город они смогут только после соответствующего распоряжения и полного исчезновения угрозы.

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения также должно разработать схему оповещения предприятий жилищно-коммунального хозяйства города на случай эвакуации одиноких пенсионеров и неработающего населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Работники СЭПа должны развернуть его за 3—4 часа

Отметим, что к основным задачам эвакуационных пунктов, помимо сбора и вывоза граждан, также относятся: оказание медицинской помощи, ведение радиационного и химического наблюдения, организация соблюдения общественного порядка и укрытие граждан в защитных сооружениях по сигналам гражданской обороны. Для того чтобы осуществлять все эти задачи, СЭПы имеют четкую структуру, которая формируется из состава организации, в которой они и располагаются. В их числе:

управление — начальник, заместитель и комендант (три человека);

группа оповещения и связи — 10 человек;

группа регистрации и учета — 11 человек;

группа комплектования колонн — 14 человек и т.д.

Всего в СЭПе могут работать от 35 до 53 человек, которые обязаны развернуть его за 3—4 часа после объявления об эвакуации. Еще через 4 часа до него должен дойти первый транспорт.

В список сборных эвакуационных пунктов войдут 111 объектов общественного назначения. Для того чтобы правильно скоординировать работу этих объектов и показать гражданам, как необходимо вести себя в ситуации, если они станут нужны, при домоуправлениях будут созданы учебно-консультационные пункты. Отметим, что посещение занятий будет фиксироваться в журналах учета с указанием адресов и телефонов.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Челны готовят инфраструктуру на случай военной угрозы

Напомним, в апреле исполком Челнов также отправлял на антикоррупционную экспертизу проект постановления, согласно которому в городе будут создаваться и поддерживаться в постоянной готовности защитные сооружения. В качестве примеров таких объектов в документе приводятся: убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения, санитарно-обмывочные пункты, а также станции обеззараживания одежды и техники.

Убежища будут создаваться для работающих в военное время смен организаций или предприятий, имеющих мобилизационное задание. Такие укрытия могут быть как обычными, так и противорадиационными. Вторые могут быть предназначены для граждан, работающих по заданию в зоне заражения, а также для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Важность содержания ЗС ГО в мирное время подчеркивается в проекте постановления неоднократно. Для поддержания таких объектов в готовности к использованию по предназначению в организациях, при которых они находятся, будут создаваться группы по обслуживанию. Они должны следить за герметизацией и гидроизоляцией, состоянием инженерно-технического и специального оборудования, а также за средствами связи и оповещения. Детали — в материале «Реального времени».

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