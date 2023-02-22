Итоги дня: фейковая тревога по радио, увеличение парка электросамокатов в Казани, отечественный SWIFT
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 22 февраля:
- В Казани и других городах России в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги ракетного удара, который оказался результатом хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций. Тревожный сигнал звучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Лидер республики поблагодарил главу РПЦ за внимание к региону и отметил, что он придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий. В свою очередь патриарх выразил признательность за развитие церковной жизни в республике, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами в регионе.
- Международной федерации журналистов приостановило членство в своей организации Союза журналистов России. Об этом рассказал председатель организации Владимир Соловьев. По его словам, генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал письмо, в котором сообщил об этом. Стоит отметить, что, основанная в 1926 году, Международная федерация является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.
- Госдума одобрила законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, внесенный накануне главой государства. Стоит отметить, что инициативу приняли единогласно — в ее поддержку проголосовал 401 депутат.
- Вместе с этим Совет Федерации также одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ. Решение было принято единогласно и за него проголосовало 157. Также Совфед одобрил закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Уточняется, что теперь в нормативных словарях будет зафиксирован перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, употребление которых допустимо.
- В конце февраля в Татарстане ожидается потепление до температуры выше 0°С. Завтра, 23 февраля, в республике установится облачная с прояснениями погода. Ожидается снег, метели и северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с. В четверг же ожидаются сильный снег с заносами. Температура воздуха днем составит от -8 до -13°С. В пятницу повысится атмосферное давление. Днем осадки маловероятны, а температура воздуха составит от -9 до -14 градусов. В субботу также ожидается ухудшение и до -7°С. В воскресенье осадки и около 0°С.
- Госсовет Татарстана обратится к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой расширить перечень педагогов с правом на досрочную пенсию. Так, в существующий перечень депутаты республики предлагают включать советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Кроме того, предоставить такое право хотят и воспитателям детсадов, обучающих русскому, родному и иностранным языкам.
- Также Государственный совет республики принял законопроект о внесении изменений в статьи 6 и 12 закона «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ». После его подписания раисом Татарстана подобные мероприятия будут запрещены в зданиях образовательных и медицинских учреждений.
- Кроме того, Госсовет принял поправки к законам о статусе депутата и о порядке представления сведений о доходах. Теперь им не нужно подавать декларацию, если сумма совершенных сделок не превышает общий доход за три последних года. В этом случае муниципальные депутаты, работающие на непостоянной основе, должны сообщить об этом раису Татарстана, а депутаты ГС, работающие на непостоянной основе, — в парламентскую Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в короткие сроки скорректировать нормативную базу для возвращения к традиционной системе высшего образования. «Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе», — сказал он.
- Кабмин Татарстана утвердил перечень малых и средних предприятий республики, которые нуждаются в подготовке кадров. Всего в списке указаны 592 организации различных муниципалитетов. Уточняется, что из них 122 организации из Казани, 13 из Нижнекамского района, и еще 9 из Набережных Челнов.
- Также Кабинет министров республики утвердил перечень опорных населенных пунктов. Вместе с этим ведомство поручило Минсельхозу региона согласовать проекты по реализации долгосрочного социально-экономического развития. Всего в документе порядка 2,3 тысячи территорий из разных районов республики.
- Whoosh планирует в этом году увеличить на улицах Казани количество желтых электросамокатов на 40%, до 2,8 тысячи. Вместе с этим в планах компании присутствует и идея увеличения зоны для поездок на таком транспорте. Уточняется, что распространить ее хотят на новые и отдаленные от центра районы столицы Татарстана, а также микрорайоны с массовой застройкой, особо нуждающиеся в общественном транспорте. Подробности — в материале «Реального времени».
- Замглавы МВД по Татарстану — начальник полиции Алексей Соколов сообщил, что в прошлом году в республику въехали более 173 тысяч иностранных граждан. По его словам, это 1-е место в Приволжском федеральном округе и 4-е в целом по России. Он отметил, что преступления со стороны иностранцев не оказывают существенного влияния на оперативную обстановку — в 2022 году таких было 634, удельный вес — чуть более 1%.
- Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор 23-летней Софье Акопян, которую обвиняли в безвозмездной, но незаконной передаче новорожденного сына чужим людям. Процесс закончился условным сроком в 3,5 года с испытательным 3 года. Стоит отметить, что в прениях представитель прокуратуры просила для подсудимой 4 года колонии общего режима.
- В столовой СИЗО №5 УФСИН России по Татарстану, где осенью зампрокурора республики выявил многочисленные нарушения, проведут капремонт стоимостью 6 миллионов рублей. Источником финансирования капремонта стал федеральный бюджет. Так, в пищеблоке проведут демонтаж и замену керамической плитки пола, облицуют стены и заменят инженерные сети. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин сообщил, что вуз откроет филиалы в Египте и Казахстане. По его словам, на сегодняшний день у учреждения уже есть бизнес-партнер, а также идет строительство кампуса. В рамках первого набора планируется набрать около 300 студентов, отметил он.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о сокращении количества ежегодных государственных премий в области науки и техники. Согласно нему, число премий сократилось с пяти до четырех. Вместе с тем сумма поощрения выросла с 800 тысяч рублей до 1 миллиона.
- В российский суд поступило первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, которого обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими. Уточняется, что обвиняемому Антону Череднику в том числе вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.
- В Татарстане по реализации республиканской программы «Наш двор» на оказание услуг контакт-центра выделят 1,1 млн рублей. Уточняется, что в этом центре будут как принимать исходящие звонки, так и совершать их с целью обратной связи. Количество звонков по контракту — до 29 тысяч. Стоит отметить, что туда же входят и обращения в мессенджерах.
- Стоимость домашних блинов в Татарстане в этом году перешагнула отметку в 60 рублей. В целом на корзинку с продуктами, которые нужны для их приготовления, может уйти около 364,6 рубля. Дороже всего из ингредиентов обойдутся 500 мл молока. При этом выгоднее брать цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности (в среднем 30,6 рубля), нежели стерилизованное (42,7 рубля). Получается, что на молоко приходится 50%. Подробнее — в материале «Реального времени».
- УФСБ России по Татарстану сообщило о задержании в республике сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* — им оказался 25-летний житель Казани. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
- В текущем году для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани выделят более 112,8 млн рублей. Наибольшая часть средств в закупку транспортных контролеров — 67 млн рублей. Также планируются закупить 29 обзорных камер высокого разрешения за 9 млн и 82 пункта учета интенсивности дорожного движения за 43,5 млн.
- В прошлом году скорая помощь в Казани выполнила 413,5 тысячи вызовов. Вместе с этим врачи провели 583 реанимационных мероприятия, сняли 186,8 тысячи ЭКГ. Как рассказали в Горздрав, сегодня в скорых работают 124 врача, более 1 тысячи средних медработников и 418 водителей.
- Международный олимпийский комитет поприветствовал решение Всемирного антидопингового агентства о передаче апелляции в Спортивный арбитражный суд на вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой. Ведомство надеется, что дело казанской спортсменки рассмотрят максимально быстро, и отмечает, что это в интересах всех вовлеченных, включая атлетов, которые все еще не могут получить медали Игр-2022 в Пекине.
- Также Международный союз конькобежцев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. Уточняется, что организация хочет добиться дисквалификации фигуристки и аннулирования ее результатов начиная с 25 декабря 2021 года.
- Глава Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков рассказал на коллегии ведомства, что впервые за последние годы республика оказалась абсолютным лидером в Поволжье по числу финансово несостоятельных граждан, обогнав Самарскую область. По его словам, за 2022 год численность должников-банкротов выросла на треть — до 5 646 человек. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- В Татарстане весной начнутся работы по обновлению 14 километров федеральной дороги Цивильск — Ульяновск. Уточняется, что работы по устройству защитных слоев проведут на км 122+805 — км 136+710. Специалисты уложат покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения.
- Вместе с этим Миндортранс Татарстана сообщил, что в республике планируют обновить более 280 км дорог регионального и местного значения. Так, планируется привести в норму 26 искусственных дорожных сооружений, в том числе выполнить ремонт более 120 тысяч км региональных дорог. Кроме того, на дорогах общего пользования регионального и местного значения обновят 57 объектов.
- «Роскомназор» сообщил, что не ограничивал работу «Википедии». Соответствующее заявление ведомство сделало в связи с масштабными сбоями в работе портала.
- В текущем году в садах, парках и скверах Казани планируют устроить дорожки, а еще выполнить облицовку стен и ступеней гранитными плитами за 13,3 млн рублей. Уточняется, что работы проведут в 125 общественных пространствах всех районов города. Больше всего работ ожидается в Вахитовском районе — их проведут в 43 местах.
- Две трети опрошенных инвесторов со всего мира считают, что для комфортной жизни на пенсии требуется от $3 до $5 миллионов. Остальные уверены, что потребуется большая сумма. В частности, некоторые из них заявили, что для комфортной старости необходимо иметь на счету от $5 до $20 миллионов. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что страна занимается созданием альтернативы SWIFT. По ее словам, в появлении новой и не зависящей от настроений Запада международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие государства.
Ключевые события 354-го дня специальной военной операции на Украине:
- Страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Уточняется, что у государств остался ряд нерешенных вопросов. В частности это касается каучука и обязательств по отчетности российских активов в Европе. Обсуждение нового санкционного пакета продолжится завтра, 23 февраля. ЕС хочет обнародовать его в годовщину спецоперации — 24 февраля.
- На Купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Масютовка. В результате поражения уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении в ходе наступления подразделений группировки войск «Центр», огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Ямполовка. За сутки на данном направлении уничтожено более 135-ти украинских военнослужащих.
- На Донецком направлении продолжается наступление штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск. Потери ВСУ на данном направлении составили до 250-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
- На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. В результате поражения уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих.
- На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. Также, в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.
- Всего с начала спец операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3 213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7 979 танков и других боевых бронированных машин, 1 037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 494 единицы специальной автомобильной техники.
* Решением Московского окружного военного суда от 05 июня 2019 года признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
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Максим КокунинОбществоВластьЭкономикаПромышленность Татарстан
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