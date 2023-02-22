МЧС: объявления воздушной тревоги в Казани и других городах — фейк

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

МЧС сообщило, что объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, прозвучавшие в эфирах ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны, являются фейковыми.

— МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, — указали в пресс-службе МЧС России.

В министерстве подтвердили, что объявления — результат хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций.



Сигнал тревоги ракетного удара сегодня прозвучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе. Каждые две минуты ведущий сообщал о «воздушной тревоге». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие.



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Маргарита Головатенко