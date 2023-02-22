Максим Боровков: «Не следует забывать об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей»

Глава Арбитражного суда Татарстана пожурил арбитражных управляющих и призвал кредиторов чаще прибегать к защите своих интересов

Фото: Динар Фатыхов

Впервые за последние годы Татарстан оказался абсолютным лидером в Поволжье по числу финансово несостоятельных граждан, обогнав Самарскую область. По итогам 2022 года численность должников-банкротов выросла на треть — до 5 646 человек, привели сегодня неутешительную статистику на коллегии Арбитражного суда РТ. Глава татарстанского арбитража Максим Боровков посетовал на бездействие кредиторов предприятий-банкротов, чья процедура несостоятельности перешагнула за пять лет. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Отмена моратория вызвала волну банкротств среди физлиц

Наиболее актуальной темой коллегий арбитражных судов в последнее время стало нарастание количества дел о финансовой несостоятельности. После снятия осенью 2022 года моратория на банкротство кредиторы взялись активно взыскивать «замороженные» долги, вызвав «девятый» вал судебных исков. Мораторий действовал с апреля по октябрь и вводился для поддержки предпринимателей и граждан в сложных экономических условиях.

Председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков сообщил, что в республике сохраняется тенденция к существенному росту заявлений о банкротстве граждан. По его словам, количество заявлений выросло на 49% по сравнению с 2021 годом, а количество рассмотренных дел — на 35%. В абсолютном выражении динамика была показана на слайдах. Так, в прошлом году были признаны банкротами 5 646 граждан. Это на 1,5 тысячи больше, чем в 2021 году. Кроме того, в прошлом году от банков-кредиторов поступило еще 8 558 заявлений на признание граждан финансово несостоятельными, эти документы еще не были рассмотрены. Это значит, маховик банкротств затронет еще больше жителей республики.

— Если в предыдущие два года лидером по количеству банкротств среди граждан стабильно была Самарская область, то по итогам 2022 года абсолютным лидером в ПФО стали жители Татарстана, — добавила председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева.

Оказалось, что Татарстан вошел в первую десятку регионов по количеству банкротств наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Свердловской и Новосибирской областями, отметила она. Как прогнозирует спикер, число граждан-банкротов в этом году вырастет еще на 58%. «В этом направлении нам предстоит большая и серьезная работа, и мы к ней готовы», — заверила Сафаева.

Фото: Динар Фатыхов

Тем временем бизнес, похоже, был аккуратнее во время моратория. По словам главы АС РТ, в этой части наблюдается противоположная тенденция. «Наоборот, произошло снижение по сравнению с 2021 годом количества поданных заявлений на 55% и количества рассмотренных дел на 52%», — отметил он. Среди крупных должников значатся ООО «Гемонт», ПСО «Казань», АО «Татфлот», кредитно-потребительский кооператив «Единый сберегательный центр».

Максим Боровков: «Это не дело суда, но не могу не сказать»

Несмотря на позитивную динамику, глава татарстанского арбитража не мог удержаться от критики в адрес кредиторов и арбитражных управляющих. Его тревожит двукратный рост количества дел о банкротстве, которые растянулись на 5 лет. По его словам, в прошлом году таких дел было 140 вместо 78 годом ранее. Они ухудшают статистику АС РТ, так как значатся как неоконченные.

— Не могу обойти тему того, что эффективность конкурсной процедуры зависит от сроков, — сделал небольшое отступление Максим Боровков. — Простая логика подсказывает, что чем быстрее проведены процедуры, тем меньше расходы и, как следствие, выше процент удовлетворения требований кредиторов. Здесь важно понимать, насколько велика роль арбитражного управляющего. Кредиторы наделены широким кругом прав, связанных с контролем действий арбитражного управляющего. В том числе они могут и обжаловать действия арбитражного управляющего.

«Коллеги, дел о банкротстве становится больше, а дел-«долгожителей» становится еще больше», — удивлялся он. При этом «количество заявлений о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности из года в год не меняется», посетовал глава арбитража.

— Я не намерен ни в чем никого не обвинять. Считаю, что это вообще не дело суда. Но полагаю, что арбитражным управляющим не следует забывать об ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а кредиторам — смелее использовать институты судебной защиты, — призвал он активнее завершать «долгострои» в банкротстве.

Фото: Динар Фатыхов

13,3% судебных решений отменено в высших инстанциях

Качество судебных решений остается на высоком уровне, отметил Боровков. По его словам, в прошлом году было обжаловано 12% вынесенных решений, включая дела о банкротстве. Уровень отмененных решений АС РТ снизился до 13,5%. «Было отменено 1,29 тысячи судебных актов. Из них 967 решений не устояли в апелляции, 326 решений — в кассации. Это 13,3% от дел, которые прошли проверку в вышестоящих инстанциях», — отметил он, добавив, что по итогам 2021 года были отменены 14% судебных актов. Но если сравнивать с общим количеством принятых судебных решений, то средний уровень отмены — всего 1,5%. «Это свидетельствует о стабильно хорошем качестве совершения правосудия в Арбитражном суде РТ. Более 98% вступают в законную силу», — заявил Боровков.

В чем причина частных отмен? По мнению главы АС РТ, немало судебных дел отменяется в связи с нестабильностью и противоречивостью судебной практики. Он привел примеры, при каких спорах чаще всего возникают расхождения. Во-первых, отмены связаны с делами по расчету неустойки. Их сложность — в точном определении сроков неустойки. Во-вторых, в делах по начислению платы за вывоз ТБО, где отсутствует законный алгоритм расчета нормативных показателей. По его словам, причиной разных толкований являлся НДС — начислять его при расчете услуги или нет. Конец расхождениям был положен в этом году. По словам Боровкова, не так давно было принято революционное решение судов об исключении НДС при вывозе ТБО. Таким образом, практика сформировалась и больше вопросов не вызывает.

Фото: Динар Фатыхов

— Правосудие должно вызывать доверие граждан и бизнеса. Их обращения в суд за защитой нарушенного права должны быть оправданны даже тогда, когда истец избирает неверный способ защиты. Именно суд первой инстанции в силу своих полномочий должен определить характер нарушенного права и соответствующие способы защиты, — заметила Наиля Сафаева.

В заключительном слове раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на рост налоговой задолженности перед бюджетами с 6,7 млрд до 15 млрд рублей и попросил суды объективно рассматривать дела о взыскании недоимки.

1 / 36 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов