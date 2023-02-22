Стоимость домашних блинов в Татарстане перешагнула отметку в 60 рублей
В России началась Масленая неделя. Согласно данным исследования ВЦИОМ, две трети (66%) жителей страны празднуют ее, а значит, многие до конца недели будут готовить блины. «Реальное время» рассчитало, в какую сумму жителям Татарстана обойдется домашнее угощение, и выяснило, как она изменилась за год.
Половина стоимости блинов пришлась на молоко
За основу продуктовой корзины мы взяли традиционный рецепт блинов: 200 граммов муки, пол-литра молока, два яйца, три столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли. Для расчета использовались данные официальной статистики.
В этом году тесто для блинов татарстанцам обойдется в среднем в 60,8 рубля. В целом на корзинку с продуктами, которые нужны для их приготовления, придется потратить около 364,6 рубля.
Дороже всего из ингредиентов обойдутся 500 мл молока. При этом выгоднее брать цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности (в среднем 30,6 рубля), нежели стерилизованное (42,7 рубля). Получается, что на молоко приходится 50% стоимости блинов.
Средние затраты на ингредиенты для блинов получились следующими:
- пол-литра молока — 30,6 рубля;
- два яйца — 14 рублей;
- 200 граммов муки — 8,22 рубля;
- три столовые ложки подсолнечного масла (54 мл) — 6,5 рубля;
- одна столовая ложка сахара (25 г) — 1,4 рубля;
- половина чайной ложки соли (примерно 5 г) — 0,07 копейки.
Если к блинам вы захотите купить сметану, то в среднем за 1 кг в Татарстане придется заплатить 202,44 рубля. За год она подорожала на 10,94 рубля.
Год назад яйца были дороже, а молоко дешевле
В прошлом году Масленая неделя приходилась на 28 февраля — 6 марта. Как подсчитало «Реальное время», тогда «блинный набор» обходился татарстанцам в среднем в 59,5 рубля. Таким образом, за год он подорожал на 1,3 рубля, или 2,2%.
Закупка продуктов для приготовления блинов в 2022-м обходилась татарстанцам в среднем в 360 рублей. Это почти на 5 рублей меньше, чем в феврале этого года. Молоко за год подорожало на 4,6 рубля, подсолнечное масло — на 2,9 рубля, соль — на 1,9 рубля, а яйца, наоборот, подешевели — на 4,92 рубля.
Средние затраты на ингредиенты год назад выглядели в Татарстане следующим образом:
- пол-литра молока — 28,27 рубля;
- два яйца — 15 рублей;
- 200 граммов муки — в 8,4 рубля;
- три столовые ложки подсолнечного масла (54 мл) — 6,4 рубля;
- одна столовая ложка сахара (25 г) — 1,4 рубля;
- половина чайной ложки соли (примерно 5 г) — 0,06 копейки.
«Реальное время» публикует сравнительную таблицу цен на продукты из «блинного набора» в преддверии Масленицы в 2022 и 2023 годах:
|
2022 год
|
2023 год
|
Молоко (цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности)
|56,54 руб./л
|
61,19 руб./л
|
Пшеничная мука
|41,97 руб./кг
|
41,09 руб./кг
|
Яйца куриные (10 шт.)
|75,22 рубля
|
70,3 рубля
|
Подсолнечное масло
|118,21 руб./л
|
121,15 руб./л
|
Сахар-песок
|56,15 руб./кг
|
57,11 руб./кг
|
Соль
|11,91 руб./кг
|
13,79 руб./кг
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