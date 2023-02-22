Стоимость домашних блинов в Татарстане перешагнула отметку в 60 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В России началась Масленая неделя. Согласно данным исследования ВЦИОМ, две трети (66%) жителей страны празднуют ее, а значит, многие до конца недели будут готовить блины. «Реальное время» рассчитало, в какую сумму жителям Татарстана обойдется домашнее угощение, и выяснило, как она изменилась за год.

Половина стоимости блинов пришлась на молоко

За основу продуктовой корзины мы взяли традиционный рецепт блинов: 200 граммов муки, пол-литра молока, два яйца, три столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли. Для расчета использовались данные официальной статистики.

В этом году тесто для блинов татарстанцам обойдется в среднем в 60,8 рубля. В целом на корзинку с продуктами, которые нужны для их приготовления, придется потратить около 364,6 рубля.

Дороже всего из ингредиентов обойдутся 500 мл молока. При этом выгоднее брать цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности (в среднем 30,6 рубля), нежели стерилизованное (42,7 рубля). Получается, что на молоко приходится 50% стоимости блинов.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Средние затраты на ингредиенты для блинов получились следующими:



пол-литра молока — 30,6 рубля;

два яйца — 14 рублей;

200 граммов муки — 8,22 рубля;



три столовые ложки подсолнечного масла (54 мл) — 6,5 рубля;

одна столовая ложка сахара (25 г) — 1,4 рубля;

половина чайной ложки соли (примерно 5 г) — 0,07 копейки.

Если к блинам вы захотите купить сметану, то в среднем за 1 кг в Татарстане придется заплатить 202,44 рубля. За год она подорожала на 10,94 рубля.

Год назад яйца были дороже, а молоко дешевле

В прошлом году Масленая неделя приходилась на 28 февраля — 6 марта. Как подсчитало «Реальное время», тогда «блинный набор» обходился татарстанцам в среднем в 59,5 рубля. Таким образом, за год он подорожал на 1,3 рубля, или 2,2%.

Закупка продуктов для приготовления блинов в 2022-м обходилась татарстанцам в среднем в 360 рублей. Это почти на 5 рублей меньше, чем в феврале этого года. Молоко за год подорожало на 4,6 рубля, подсолнечное масло — на 2,9 рубля, соль — на 1,9 рубля, а яйца, наоборот, подешевели — на 4,92 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Средние затраты на ингредиенты год назад выглядели в Татарстане следующим образом:



пол-литра молока — 28,27 рубля;

два яйца — 15 рублей;

200 граммов муки — в 8,4 рубля;

три столовые ложки подсолнечного масла (54 мл) — 6,4 рубля;

одна столовая ложка сахара (25 г) — 1,4 рубля;

половина чайной ложки соли (примерно 5 г) — 0,06 копейки.

«Реальное время» публикует сравнительную таблицу цен на продукты из «блинного набора» в преддверии Масленицы в 2022 и 2023 годах:

2022 год 2023 год Молоко (цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности) 56,54 руб./л 61,19 руб./л Пшеничная мука 41,97 руб./кг 41,09 руб./кг

Яйца куриные (10 шт.) 75,22 рубля 70,3 рубля Подсолнечное масло 118,21 руб./л 121,15 руб./л Сахар-песок 56,15 руб./кг 57,11 руб./кг Соль 11,91 руб./кг 13,79 руб./кг

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Татьяна Демина