В трех домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду
Ограничения вводят в связи с проведением аварийных работ по ул. Четаева, 14
С 22:00 10 января в трех домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду. Ограничения вводят в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по ул. Четаева, 14. Данная мера будет действовать до момента устранения аварии (ориентировочно до 22:00 11 января), сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».
Под отключение попадает дом №10 по ул. Четаева, а также дома №9 и №11 по ул. Адоратского.
— Будет организован подвоз воды, заявки на подвоз также принимают по телефону АДС 231-62-60, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казани около дома на ул. Четаева затопило дорогу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».