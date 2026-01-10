Новости общества

13:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В трех домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду

16:27, 10.01.2026

Ограничения вводят в связи с проведением аварийных работ по ул. Четаева, 14

В трех домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду
Фото: Динар Фатыхов

С 22:00 10 января в трех домах Ново-Савиновского района Казани отключат воду. Ограничения вводят в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по ул. Четаева, 14. Данная мера будет действовать до момента устранения аварии (ориентировочно до 22:00 11 января), сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».

Под отключение попадает дом №10 по ул. Четаева, а также дома №9 и №11 по ул. Адоратского.

— Будет организован подвоз воды, заявки на подвоз также принимают по телефону АДС 231-62-60, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани около дома на ул. Четаева затопило дорогу.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем