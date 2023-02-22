Татарстан попросит Михаила Мишустина расширить перечень педагогов с правом на досрочную пенсию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный совет Татарстана обратится к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой расширить список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии педагогам. Об этом стало известно на 41-м заседании парламента.

В существующий перечень депутаты Госсовета Татарстана предлагают включать советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Предоставить такое право хотят и воспитателям детсадов, обучающих русскому, родному и иностранным языкам.



скриншот трансляции

Заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова напомнила, что список должностей, стаж по которым засчитывается в стаж работы, дающих право на досрочный выход на пенсию по старости лицам, которые трудятся педагогами в учреждениях для детей при условии выработки не менее 25 лет педагогического стажа, утвержден постановлением российского правительства. В нем должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, несмотря на то, что она относится к категории педагогических работников, отсутствует.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина