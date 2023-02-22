Столовую СИЗО №5 в Татарстане отремонтируют после выявления многочисленных нарушений

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

В столовой СИЗО №5 УФСИН России по Татарстану, где осенью зампрокурора республики выявил многочисленные нарушения, проведут капремонт стоимостью 6 миллионов рублей. Однако еще за пару месяцев до той проверки от арестантов этого учреждения уже приходили жалобы. Так, например, мусульмане сообщили о том, что в еду добавляют свинину. О том, что изменится в «опальном» пищеблоке и как скоро закончатся работы, — в материале «Реального времени».

В столовой работали люди без медосмотра

В октябре 2022 года заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов посетил СИЗО №5 в Чистополе, где выявил нарушения требований пожарной безопасности, охраны труда, а также допуск к работе в столовой лиц без прохождения медосмотра.

Тогда проверяющие обошли все блоки изолятора, в том числе медицинский, комнаты свиданий, кабинет адвоката и комнату проведения видео-конференц-связи. Особое внимание специалисты уделили условиям содержания спецконтингента, организации надлежащего питания, своевременности и качеству текущего ремонта.

Тогда для устранения всех выявленных нарушений в адрес руководителя следственного изолятора было внесено представление.

Фото: прокуратура Татарстана

УФСИН опровергало голодовку из-за свинины

Напомним, еще в августе татарстанский адвокат Руслан Нагиев сообщил, что арестанты жалуются на добавление в пищу свинины. По его словам, на протяжении нескольких месяцев некоторые мусульмане, находящиеся в чистопольском СИЗО, были вынуждены отказываться от пищи и голодать.

— Мусульмане употребляют пищу, приготовленную по стандарту «Халяль». <…> Есть говядина, баранина, курица, рыба, которую могут есть как мусульмане, так и православные. Администрация СИЗО должна соблюдать конституционные права верующих, — рассказывал Нагиев.

Тогда адвокат направил обращение в прокуратуру с требованием устранить нарушение закона. Однако УФСИН по Татарстану опровергло эту информацию. Как рассказали «Реальному времени» в ведомстве, следственно-арестованные, подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные обеспечиваются трехразовым горячим питанием. При этом в регламентирующих документах не указано, какое именно мясо должно выдаваться. В Управлении ФСИН по Татарстану для питания используются сразу три вида — свинина, говядина и курица.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Не каждого допустят до работ в СИЗО

Источником финансирования капремонта стал федеральный бюджет. Само здание СИЗО расположено в Чистополе по улице Карла Либкнехта, д.1в. Планируется, что работы будут начаты в течение 5 дней с момента заключения контракта. Всего на проведение ремонта отводится 90 дней, в которые не включаются периоды остановки ремонта из-за обнаружения неблагоприятных условий.

Согласно проектной документации, в столовой будут произведены: демонтаж и замена керамической плитки пола; облицовка стен и оконных проемов; установка новых моек, умывальников, радиаторов и смесителей; подведение новых трубопроводов и воздуховодов; замена железных дверей.

Стоит отметить, что не позднее двух дней с момента подписания контракта подрядчику необходимо предоставить списки задействованных на объекте работников. В случае если они не могут быть допущены на объекты ФКУ СИЗО-5, то исполнитель обязуется предъявить новый список не позднее 5 дней. Также с момента начала работ и до сдачи результатов подрядчик должен вести журнал производства, в котором будет описан ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с ним.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Холод в камере и соседи с чесоткой

Также стоит отметить, что претензии по условиям содержания в Следственном изоляторе №5 высказывались даже в Верховном суде Татарстана. 17 октября (за два дня до упомянутой проверки прокуратуры) «Реальное время» рассказывало о заседании по делу «Третьевских». Тогда обвиняемый в создании бригады Артур Кунаев в своем последнем слове заявил, что следователи из СИЗО дискредитировали правоохранительные органы. Приводим отрывок из его слов:

— Когда это не дало результата, меня в декабре 2019 года вывезли в СИЗО-5 в Чистополь по указанию следователя. Там меня встретил сотрудник и сказал, что придется подписать некоторые бумаги, переданные следователем, я ответил отказом. Тогда меня посадили в камеру, где были щели в три сантиметра. На улице было около 15 градусов мороза. После этого в камеру посадили инвалида, за которым нужен был уход. Он практически не вставал. Приходилось за ним ухаживать, чтобы человек жил. Периодически приходили сотрудники и спрашивали — готов ли я подписать признание. А через некоторое время к нам в камеру посадили еще и человека, больного чесоткой...

Считаю, в данном случае следствие продемонстрировало, что для них нет никаких моральных и человеческих законов. Подобными действиями они дискредитируют все правоохранительные органы России. Именно из-за таких представителей следствия люди не доверяют сотрудникам полиции, боятся их больше, чем преступников, понимая, что беззащитны перед таким произволом, — сказал он.

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Максим Кокунин