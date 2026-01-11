Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

Будет небольшой и умеренный снег, местами на востоке сильный

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами на востоке сильный, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Днем температура составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.



Ариана Ранцева