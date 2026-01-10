За сутки с улиц Казани вывезли 24 тысячи тонн снега

Для обработки улично-дорожной сети использовались современные противогололедные материалы общим весом 404 тонны

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана продолжаются интенсивные мероприятия по расчистке городских магистралей от снежных заносов. Вчера на улицах Казани трудились 968 единиц специализированной техники и 661 дорожный рабочий. Общее количество вывезенного снега составило внушительные 24 тысячи тонн, сообщила мэрия Казани.

Для обработки улично-дорожной сети использовались современные противогололедные материалы общим весом 404 тонны, среди которых 104 тонны жидких реагентов и 300 тонн традиционной песко-соляной смеси.

Сегодня Комитет внешнего благоустройства планирует вывести на дороги дополнительные силы: днем на маршруты выйдут 488 единиц специальной техники, привлечено дополнительно 560 сотрудников дорожного хозяйства.

С начала зимнего сезона городскими службами эвакуировано уже более 278,1 тысячи тонн снега и применено около 28,1 тысячи тонн антигололедных составов.

Ранее администрация двух районов Казани обратилась к водителям с просьбой убрать автомобили, чтобы не мешать уборке снега.



Ариана Ранцева