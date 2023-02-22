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В Казани и других городах России по радио объявили воздушную тревогу — сигнал оказался ложным

09:30, 22.02.2023 1
В Казани и других городах России по радио объявили воздушную тревогу — сигнал оказался ложным
Фото: pxhere.com

В Казани и других городах России в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги ракетного удара, он оказался ложным, сообщает ГТРК «Татарстан».

Каждые две минуты ведущий сообщал о «воздушной тревоге». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие. Сигнал звучал в том числе в Нижнем Новгороде, Ижевске, Пензе, Белгороде, Воронеже, Тюмени и других городах.

Тревожный сигнал звучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть УдмуртияТатарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:42
    ». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие
    - А где они. укрытия??
    Приучают потихоньку...
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