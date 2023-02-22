В Казани и других городах России по радио объявили воздушную тревогу — сигнал оказался ложным
В Казани и других городах России в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги ракетного удара, он оказался ложным, сообщает ГТРК «Татарстан».
Каждые две минуты ведущий сообщал о «воздушной тревоге». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие. Сигнал звучал в том числе в Нижнем Новгороде, Ижевске, Пензе, Белгороде, Воронеже, Тюмени и других городах.
Тревожный сигнал звучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе.
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комментарии
- А где они. укрытия??
Приучают потихоньку...