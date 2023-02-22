Госдума одобрила приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Госдума одобрила проект законопроекта о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), внесенный накануне президентом Владимиром Путиным.

Инициативу приняли единогласно — в ее поддержку проголосовал 401 депутат.

Позднее 22 февраля проект закона рассмотрит Совет Федерации.

Глава государства объявил о решении России приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам Владимира Путина, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет его в ответ.

В НАТО выразили сожаление из-за решения России. В Североатлантическом альянсе призвали его пересмотреть. В США заявили, что власти не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения России. Вместе с тем Вашингтон будет изучать практические последствия приостановки участия России в ДСНВ.

Обеспокоенность решением России выразила и Япония. Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно указал, что договор способствует стратегической стабильности между США и Россией.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко