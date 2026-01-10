В Золотое кольцо России добавят более 40 городов и сел

Это поможет повысить туристическую привлекательность регионов Золотого кольца

Фото: Динар Фатыхов

В Золотое кольцо России добавят еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабихи в Ярославской области. Расширяют маршрут в честь его 60-летия.

Как сообщила пресс-служба правительства России, расширенное «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, данная мера поможет повысить туристическую привлекательность регионов Золотого кольца. Он подчеркнул, что при помощи расширения доля туризма может увеличиться до 5% от ВВП к 2030 году.

В соответствии с решением в состав Золотого кольца войдут:

во Владимирской области:

город Александров;

поселок Боголюбово;

город Вязники;

город Гусь-Хрустальный;

город Гороховец;

село Кидекша;

город Киржач;

город Кольчугино;

поселок городского типа Мстера;

город Муром;

город Юрьев-Польский.

В Ивановской области:

город Гаврилов Посад;

город Кинешма;

поселок городского типа Палех;

город Плес;

деревня Холуй;

город Шуя;

город Южа;

город Юрьевец.

В Костромской области:

город Галич;

город Нерехта;

поселок городского типа Красное-на-Волге;

поселок городского типа Судиславль;

поселок городского типа Сусанино.

В Московской области:

село Абрамцево;

село Гжель;

город Ликино-Дулево;

деревня Мураново;

поселок городского типа Софрино;

город Хотьково.

В Нижегородской области:

город Арзамас;

город Богородск;

город Выкса;

село Большое Болдино;

город Городец;

село Дивеево;

село Пурех;

Нижний Новгород;

город Павлово;

город Чкаловск.

В Тверской области:

город Калязин;

город Кашин.

В Ярославской области:

село Вятское;

село Годеново;

деревня Карабиха;

город Мышкин;

город Рыбинск;

город Тутаев;

город Углич.

Отмечается, что реализация этого проекта также поможет развить десятки малых городов, создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать упомянутые территории более привлекательными для жизни.

Никита Егоров