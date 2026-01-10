В Золотое кольцо России добавят более 40 городов и сел
Это поможет повысить туристическую привлекательность регионов Золотого кольца
В Золотое кольцо России добавят еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабихи в Ярославской области. Расширяют маршрут в честь его 60-летия.
Как сообщила пресс-служба правительства России, расширенное «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, данная мера поможет повысить туристическую привлекательность регионов Золотого кольца. Он подчеркнул, что при помощи расширения доля туризма может увеличиться до 5% от ВВП к 2030 году.
В соответствии с решением в состав Золотого кольца войдут:
во Владимирской области:
- город Александров;
- поселок Боголюбово;
- город Вязники;
- город Гусь-Хрустальный;
- город Гороховец;
- село Кидекша;
- город Киржач;
- город Кольчугино;
- поселок городского типа Мстера;
- город Муром;
- город Юрьев-Польский.
В Ивановской области:
- город Гаврилов Посад;
- город Кинешма;
- поселок городского типа Палех;
- город Плес;
- деревня Холуй;
- город Шуя;
- город Южа;
- город Юрьевец.
В Костромской области:
- город Галич;
- город Нерехта;
- поселок городского типа Красное-на-Волге;
- поселок городского типа Судиславль;
- поселок городского типа Сусанино.
В Московской области:
- село Абрамцево;
- село Гжель;
- город Ликино-Дулево;
- деревня Мураново;
- поселок городского типа Софрино;
- город Хотьково.
В Нижегородской области:
- город Арзамас;
- город Богородск;
- город Выкса;
- село Большое Болдино;
- город Городец;
- село Дивеево;
- село Пурех;
- Нижний Новгород;
- город Павлово;
- город Чкаловск.
В Тверской области:
- город Калязин;
- город Кашин.
В Ярославской области:
- село Вятское;
- село Годеново;
- деревня Карабиха;
- город Мышкин;
- город Рыбинск;
- город Тутаев;
- город Углич.
Отмечается, что реализация этого проекта также поможет развить десятки малых городов, создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать упомянутые территории более привлекательными для жизни.
