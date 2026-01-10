Новости общества

13:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Золотое кольцо России добавят более 40 городов и сел

18:31, 10.01.2026

Это поможет повысить туристическую привлекательность регионов Золотого кольца

В Золотое кольцо России добавят более 40 городов и сел
Фото: Динар Фатыхов

В Золотое кольцо России добавят еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабихи в Ярославской области. Расширяют маршрут в честь его 60-летия.

Как сообщила пресс-служба правительства России, расширенное «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, данная мера поможет повысить туристическую привлекательность регионов Золотого кольца. Он подчеркнул, что при помощи расширения доля туризма может увеличиться до 5% от ВВП к 2030 году.

В соответствии с решением в состав Золотого кольца войдут:

во Владимирской области:

  • город Александров;
  • поселок Боголюбово;
  • город Вязники;
  • город Гусь-Хрустальный;
  • город Гороховец;
  • село Кидекша;
  • город Киржач;
  • город Кольчугино;
  • поселок городского типа Мстера;
  • город Муром;
  • город Юрьев-Польский.

В Ивановской области:

  • город Гаврилов Посад;
  • город Кинешма;
  • поселок городского типа Палех;
  • город Плес;
  • деревня Холуй;
  • город Шуя;
  • город Южа;
  • город Юрьевец.

В Костромской области:

  • город Галич;
  • город Нерехта;
  • поселок городского типа Красное-на-Волге;
  • поселок городского типа Судиславль;
  • поселок городского типа Сусанино.

В Московской области:

  • село Абрамцево;
  • село Гжель;
  • город Ликино-Дулево;
  • деревня Мураново;
  • поселок городского типа Софрино;
  • город Хотьково.

В Нижегородской области:

  • город Арзамас;
  • город Богородск;
  • город Выкса;
  • село Большое Болдино;
  • город Городец;
  • село Дивеево;
  • село Пурех;
  • Нижний Новгород;
  • город Павлово;
  • город Чкаловск.

В Тверской области:

  • город Калязин;
  • город Кашин.

В Ярославской области:

  • село Вятское;
  • село Годеново;
  • деревня Карабиха;
  • город Мышкин;
  • город Рыбинск;
  • город Тутаев;
  • город Углич.

Отмечается, что реализация этого проекта также поможет развить десятки малых городов, создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать упомянутые территории более привлекательными для жизни.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем