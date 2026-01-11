Один из основателей рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет

Гитарист «скончался от скрытых проблем с лёгкими» после того, как ему поставили диагноз рак в июле

Фото: Динар Фатыхов

Один из основателей рок-группы Grateful Dead (США), гитарист Боб Вейр умер в возрасте 78 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на семью артиста.

— Боб Вейр, гитарист и автор песен, один из основателей группы Grateful Dead, которые выросли из джаг-бэндов до королей психоделического рока, продав миллионы пластинок и вдохновив небольшую страну преданных поклонников, скончался. Ему было 78 лет. Его семья объявила о смерти в заявлении в субботу, заявив, что мистер Вейр «скончался от скрытых проблем с легкими» после того, как ему поставили диагноз рак в июле, — пишут авторы материала.

При этом семья в заявлении не указала, в какое именно время и где умер гитарист.

— Его (Вейра, — прим. ред.) авторство песен и игра на ритм-гитаре помогли сформировать звучание сан-францисской группы, которая стала американской институцией… Группа сочетала рок, фолк, блюз и кантри с мягкой легкостью и даром к импровизации, который стал ее визитной карточкой. В рок-среде Grateful Dead создали нишу для блуждающих, исследовательских выступлений, каждое из которых имело свою индивидуальность. Группа стала волынщиками широкого хиппи-движения, создавая саундтрек для тех, кто бросил в 1960-х и увлекался ЛСД, — говорится в сообщении.



Никита Егоров