Правительство продлило действие льгот для газификации частных домов

Размер предоставляемых субсидий останется на уровне не ниже 100 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Власти приняли решение продолжить программу социальной газификации и в 2026 году поддержать граждан, имеющих право на получение государственных льгот. Участники программы получат финансовую помощь на покупку газового оборудования и выполнение монтажных работ по подключению жилых помещений к газовой инфраструктуре, сообщает пресс-служба правительства России.

Размер предоставляемых субсидий останется на уровне не ниже 100 тысяч рублей. К льготникам, которым положена поддержка, относятся многодетные родители, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, участники специальной военной операции и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а также россияне с низким уровнем доходов.

Общий объем финансирования программы социальной газификации на следующий год составит 1 миллиард рублей. Эта мера позволит значительно облегчить доступ населения к природному газу и повысить комфорт проживания жителей отдаленных районов страны.

Ранее УФАС Татарстана обратило внимание на разброс цен при догазификации.



Ариана Ранцева