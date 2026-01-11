Ученые обнаружили уникальную планету в форме лимона

Планета массой с Юпитер вращается на рекордно тесной орбите вокруг пульсара — сверхплотной нейтронной звезды

Фото: NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил экзопланету необычной лимонообразной формы. Объект PSR J2322-2650b, вращающийся вокруг мертвой звезды, растянут ее гравитацией и отличается составом, который ранее не встречали ученые.

— Планета, вращающаяся примерно в миллионе миль от пульсара, растянута в лимоновидную форму под воздействием сильных гравитационных приливов пульсара, — говорится в материале.

Планета массой с Юпитер вращается на рекордно тесной орбите вокруг пульсара — сверхплотной нейтронной звезды. Год на ней длится всего 7,8 часа, а мощное притяжение звезды вытягивает планету, придавая ей необычную форму. Руководитель исследования Майкл Чжан из Чикагского университета назвал эту планету самой эластичной из тех, которые обнаружили и подтвердили ученые.

По результатам анализа выяснилось, что атмосфера планеты-лимона почти полностью состоит из гелия и углерода, а ее дневная сторона раскалена до 2 тыс. градусов. По словам ученых, в таких экстремальных условиях в небе могут плавать облака графита, а в ядре планеты углерод конденсируется в алмазы.



Никита Егоров