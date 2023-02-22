В Госсовете Татарстана освободили некоторых депутатов от обязательной подачи деклараций о доходах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госсовет Татарстана принял поправки к законам о статусе депутата и о порядке представления сведений о доходах. Они преимущественно касаются тех, кто работает на непостоянной основе.

Теперь подавать декларацию не нужно, если сумма совершенных сделок не превышает общий доход за три последних года. В этом случае муниципальные депутаты, работающие на непостоянной основе, должны сообщить об этом раису Татарстана, а депутаты Госсовета, работающие на непостоянной основе, — в парламентскую Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Ранее такие изменения вступили в федеральный закон. Согласно нему, депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах, расходах и имуществе лишь в случае, если общая сумма совершенных им сделок превышает общий доход его и его супруга или супруги за три последних года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также законопроект разрешает досрочно прекратить полномочия депутатов Госсовета, если они без уважительных причин отсутствуют в течение шести месяцев подряд на всех заседаниях парламента.



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Айрат Назипов