Евросоюз разрабатывает санкции против компаний США из-за Гренландии

Ограничения могут затронуть технологические компании

Евросоюз планирует ввести санкции против компаний США, если американский лидер Дональд Трамп не передумает присоединить Гренландию. Об этом пишет газета The SundayTelegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, ограничения могут затронуть технологические компании — Meta* (признана в России экстремистской), Google и Microsoft. Также Брюссель хочет ограничить работу X и ввести рестрикции против американских банков и финансовых фирм из США.

Кроме того, страны Европы допустили закрытие военных баз США на своей территории. Авторы материала назвали такие меры крайними, добавив, что их могут принять, если Трамп не согласится с предложением Великобритании и стран — членов Евросоюза о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к Штатам.

Ранее Трамп несколько раз говорил, что Гренландию нужно присоединить к США. Еще в период своего первого президентского срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает такие намерения, заявляя, что остров — часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал составить план вторжения в Гренландию, однако ему сопротивляются высокопоставленные военные.

Никита Егоров