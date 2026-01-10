Фестиваль «Свет и лед» в Раифе посетили больше 500 тыс. человек

Для гостей организовали дополнительные парковки и автобусы

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет» посетили больше 500 тыс. человек. Для гостей организовали дополнительные парковки и автобусы, сообщила пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

На фестивале скульптуры рассказывается о православных традициях и семейных ценностях. В ледовом городке посетители смогут увидеть снежную икону Божией Матери высотой в семь метров и фигуры ангелов до пяти метров в высоту. Также на фестивале можно посмотреть поезд единства народов длиной в 20 метров. Локомотив украшен флагами России и Татарстана.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Казань посетило 5 млн туристов. О том, каких вызовов туриндустрии Татарстана ждать в 2026-м, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров