В Татарстане запретят проведение митингов на территориях школ и поликлиник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана на 41-м заседании принял законопроект о внесении изменений в статьи 6 и 12 закона республики «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ». После его подписания раисом Татарстана Рустамом Миннихановым начнет действовать запрет на подобные мероприятия на некоторых объектах, в том числе в зданиях образовательных и медицинских учреждений.

В список мест, где запрещается проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, в Татарстане, как и по всей России войдут здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов и пристаней, а также образовательных и медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

В перечень запретных мест попадают также здания органов публичной власти и территории, которые непосредственно прилегают к ним, объекты жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающие функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. В него также включены культовые помещения, здания и сооружения, земельные участки, на которых они расположены, и места паломничества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно федеральному законодательству, регионы, в том числе и Татарстан, вправе дополнительно определять места, где нельзя проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. В республике расширять список не стали.

О планах внести изменения в закон Татарстана «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» стало известно в январе 2023 года. Вопрос обсуждался на заседании комитета республиканского парламента по законности и правопорядку.

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Татьяна Демина