Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил раиса Татарстана за развитие церковной жизни в республике
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече, которая состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции, также принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Рустам Минниханов поблагодарил патриарха за внимание к Татарстану и отметил, что руководство республики придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий.
В свою очередь патриарх Кирилл выразил признательность татарстанскому лидеру за развитие церковной жизни в республике, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами в регионе.
— Ваша роль очень большая в том, что мир и спокойствие, благополучие в Татарстане. Вы очень мудрый человек. И знаете хорошо свой народ, и мусульман и православных, — отметил он.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Татарстане.
Напомним, в ноябре прошлого года раис Татарстана встретился в Бахрейне с папой римским Франциском. В ходе встречи Рустам Минниханов рассказал об особенностях Татарстана. В частности, он остановился на теме поддержки вопроса этнического и религиозного многообразия.
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