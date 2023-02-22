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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии

15:03, 22.02.2023
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии
Фото: wikipedia.org

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу сайта «Википедия» в России.

— Роскомнадзор не ограничивает работу сайта «Википедия» на территории России, — говорится в сообщении ведомства.

Такое заявление было сделано в связи со сбоями в работе сайта.

Фото: pixabay.com

В январе этого года интернет-энциклопедия «Википедия» впервые за 10 лет изменила дизайн своего сайта. Новая версия энциклопедии включает в себя переработанное оглавление, упрощенный поиск и новые инструменты, с помощью которых пользователи смогут переключать язык статей.

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Маргарита Головатенко
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