Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии
В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу сайта «Википедия» в России.
— Роскомнадзор не ограничивает работу сайта «Википедия» на территории России, — говорится в сообщении ведомства.
Такое заявление было сделано в связи со сбоями в работе сайта.
В январе этого года интернет-энциклопедия «Википедия» впервые за 10 лет изменила дизайн своего сайта. Новая версия энциклопедии включает в себя переработанное оглавление, упрощенный поиск и новые инструменты, с помощью которых пользователи смогут переключать язык статей.
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