Татарстанских предпринимателей предупредили о новых требованиях при ввозе продукции в Индонезию

С 17 октября 2026 года в Индонезии вводится обязательная сертификация продукции халяль

Фото: Максим Платонов

Татарстанских предпринимателей предупредили о новых требованиях при ввозе продукции в Индонезию. Об этом сообщает телеграм-канал «Экспорт Татарстана».

С 17 октября 2026 года в Индонезии вводится обязательная сертификация продукции халяль. Это касается продуктов питания, напитков, пищевых добавок, а также продуктов убоя животных, поступающих из зарубежных стран. В конце 2025 года Индонезия обновила перечень продукции для обязательной сертификации «Халяль». В частности, опубликован проект решения главы Агентства по обеспечению качества халяльной продукции Республики Индонезия (BPJPH), который содержит список товаров, подлежащих обязательной сертификации «Халяль».

В конце года Минсельхоз Татарстана сообщал, что за 10 месяцев республика экспортировала продукции АПК на $376 млн, в том числе категории «халяль» — на $27 миллионов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Татарстан по итогам 2025 года остается в пятерке регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства.

Дмитрий Зайцев