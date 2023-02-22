Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

— Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности российских активов в Европе, — рассказал собеседник издания.

Обсуждение нового санкционного пакета продолжится завтра, 23 февраля. ЕС хочет обнародовать его в годовщину спецоперации — 24 февраля.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале февраля сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России подразумевает ограничения на €10 млрд. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он будет «самым масштабным».

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Айрат Назипов