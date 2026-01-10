В Татарстане благоустроят более 500 дворов в 2026 году

На реализацию программы выделили 10 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в 13 районах Татарстана обновят 561 двор. Как сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, работы проведут в рамках реализации программы «Наш двор».

— На реализацию программы выделили 10 млрд рублей. Начало работ запланировано на конец апреля, — пишет пресс-служба правительства Татарстана.

Отмечается, что 246 дворов обновят в Казани, еще 68 — в Набережных Челнах, 62 — в Зеленодольском и 55 — в Нижнекамском районах.

В рамках благоустройства придомовых территорий во дворах обновят детские и спортивные зоны, а также подъезды и тротуары.

Никита Егоров