Названы самые загруженные авиамаршруты мира в 2025 году

На одном маршруте протяженностью 450 км было запланировано 14,4 млн посадочных мест

Фото: Максим Платонов

По итогам 2025 года самым загруженным авиамаршрутом мира стал рейс Сеул Кимпхо — Чеджу (Корея). На данный маршрут протяженностью всего 450 км было запланировано 14,4 млн посадочных мест, или почти 39 тыс. мест ежедневно, сообщили в АТОР.

— Суммарная вместимость рейсов на этом направлении увеличилась на 1%, а благодаря конкуренции семи авиакомпаний стоимость авиабилетов снизилась на 11% в годовом исчислении, — говорится в сообщении.

На втором месте рейс Токио Ханэда — Саппоро (Япония) с результатом 12,1 млн мест, а на третьем — Токио Ханэда — Фукуока (Япония) — 11,5 млн мест. Отмечается, что оба направления продемонстрировавшие рост на 1% и практически полное восстановление пассажиропотока до допандемийных показателей.

Четвертую позицию занял крупнейший внутренний маршрут Вьетнама, Ханой — Хошимин (10 млн посадочных мест, +4% за год), а замкнул топ-5 рейс Эр-Рияд — Джидда (Саудовская Аравия) с результатом в 9,8 млн мест.

С шестого по десятое места в рейтинге самых загруженных рейсов мира заняли маршруты Мельбурн — Сидней (Австралия, 9,8 млн мест), Токио Ханэда — Окинава (Япония, 8 млн), Мумбаи — Дели (Индия, 7,6 млн), Пекин — Шанхай Хунцяо (Китай, 7,45 млн) и Шанхай Хунцяо — Шэньчжэнь (Китай, 7,14 млн).

Никита Егоров