В Татарстане утвердили перечень опорных населенных пунктов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил перечень опорных населенных пунктов. Распоряжение подписал заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

— Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана уполномоченным органом, обеспечивающим выработку и реализацию единых подходов к планированию и реализации мероприятий, направленных на ускоренное развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов и населенных пунктов, расположенных на прилегающих территориях Татарстана, — сказано в тексте.

Кабмин поручил Минсельхозу республики согласовать проекты по реализации долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов. Всего в документе порядка 2,3 тысячи территорий из разных районов республики.

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Айрат Назипов