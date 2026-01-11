Жителям Татарстана напомнили правила безопасности при катании на «ватрушках»

Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов

Фото: Максим Платонов

Кататься на тюбингах (в народе «ватрушка») можно только на специально подготовленных трассах. Также перед спуском с горки нужно проверять, чтобы на пути не было других катающихся. Во время спуска рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», иначе они могут перевернуться. Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как из «бублика» можно вылететь.

Не следует перегружать тюбинг и всегда учитывать максимально допустимый вес для каждой модели.

— Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями, — говорится в сообщении.

Еще нельзя привязывать надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям и т. д.

Сотрудники МЧС отметили, что катание на тюбингах является одним из самых травмоопасных видов отдыха.

— В отличие от санок «ватрушки» способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных казанцев, посещавших зимние курорты, сталкивались с травмами или экстренными ситуациями.

Никита Егоров