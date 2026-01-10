Стали известны даты Рамадана и Ураза-байрама в 2026 году

Во время соблюдения уразы верующие отказываются от приема пищи и питья воды в светлое время суток

Фото: Динар Фатыхов

Священный месяц Рамадан для мусульман начнется 18 февраля после захода солнца. Первый день поста выпадет на 19 февраля. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году верующие будут соблюдать уразу 29 дней, заключительным днем поста станет 19 марта. На следующий день, 20 марта, в Татарстане отпразднуют Ураза-байрам. В республике этот день станет нерабочим, поэтому верующие всецело смогут посвятить его богоугодным делам.

Во время соблюдения уразы верующие отказываются от приема пищи и питья воды в светлое время суток.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве Татарстанской митрополии, ДУМ и Минздрава региона.

Дмитрий Зайцев