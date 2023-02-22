К концу февраля в Татарстане потеплеет до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ожидается потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, в конце месяца температура воздуха поднимется выше 0 градусов.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Ожидается снег, метели и северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Сильный снег и снежные заносы прогнозируются в четверг в крайних южных и восточных районах Татарстана. Ночью и утром похолодает до -10..-15 градусов, а при прояснениях -18..-23°С. Днем ожидается от -8 до -13°С.

В пятницу, 24 февраля, в Татарстане повысится атмосферное давление. Ночью на востоке республике ожидается небольшой снег и слабая метель. Днем осадки маловероятны, температура воздуха составит от -9 до -14 градусов. Ночью похолодает до -18..-23°С.

Снег, метель, ветер порывами до 17 м/с, а также гололедица и снежная каша на дорогах прогнозируются в субботу, 25 февраля. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, днем — от -2 до -7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 26 февраля, ожидаются существенные осадки — снег, в том числе мокрый, метели и сильный ветер. Местами возможен гололед. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем — около 0°С.

В понедельник, 27 февраля, в Татарстане сохранится теплая погода. Ожидаются значительные осадки и сильный ветер. Ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +2°С.

Сегодня в Татарстане установилась облачная с прояснениями погода. Местами наблюдается снег, в отдельных районах — метель.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина