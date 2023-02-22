Первое в России дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими поступило в суд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В суд поступило первое в России уголовное дело в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.



Обвиняемому Антону Череднику в том числе вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма. Его будут судить по ст. 278 (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (убийство), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Дело рассмотрят в общем порядке.

Следком в июне 2022 года сообщал, что Антону Череднику предъявили обвинение в убийстве жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке. По данным ведомства, все случилось 27 марта: военнослужащий остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Чередник расстрелял одного из мужчин, используя неправильное произношение как предлог для убийства.

Южный окружной военный суд также рассматривает дело участника нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыги, обвиняемого по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ), а еще ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,5 тысячи дел о преступлениях украинского режима. Большая часть уголовных дел связана с преступлениями против гражданского населения:

— В каждом подобном случае речь идет о человеческих судьбах, и особенно тяжело осознавать, когда гибнут дети. Поэтому все факты противоправных действий важны, требуют тщательного расследования, а также особого внимания к пострадавшим, — указывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Маргарита Головатенко