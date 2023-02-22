В Татарстане на услуги контакт-центра программы «Наш двор» выделят более чем 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по реализации республиканской программы «Наш двор» на оказание услуг контакт-центра выделят 1,1 млн рублей, выяснило «Реальное время».

В контакт-центре будут как принимать исходящие звонки, так и совершать их с целью обратной связи. Количество звонков по контракту — до 29 тысяч. Сюда входят также обращения, поступающие посредством мессенджеров.

От подрядчика требуется обеспечить возможность использования помещения для организации контакт-центра, каналов связи и оборудования, подбор, обучение и оценку персонала, выделение координатора, имеющего опыт работы по аналогичным проектам не менее года. Также необходимо выделить персонал для управления операторским составом. Это тренеры, руководители групп, начальники смены (супервайзеры), специалисты контроля качества. Исполнитель должен будет ежемесячно предоставлять отчеты о проделанной работе.

Заказчик — ГКУ «Центр цифровой трансформации Татарстана». Подать заявку можно до 9 марта, итоги определения поставщика подведут 14 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году в Татарстане по республиканской программе «Наш двор» планируют благоустроить 960 территорий. Объем финансирования — 9 млрд рублей, из которых 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.

В реализации программы «Наш двор» в этом году задействованы 19 подрядных организаций по дорожным работам, три — по наружному освещению. Также привлечены 18 производителей оборудования, 14 из которых базируются в Татарстане.



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Маргарита Головатенко