Инвесторам для комфортной пенсии требуется на счету до $5 миллионов — это много или мало?

Для комфортной жизни на пенсии требуется от $3 до $5 миллионов, считают две трети опрошенных инвесторов со всего мира. Остальные уверены, что потребуется большая сумма.

В частности, нашлись инвесторы, которые заявили, что для комфортной старости необходимо иметь на счету от $5 до $20 миллионов. Чаще всего так отвечали в Южной Америке — 33% респондентов. Для сравнения: в Азии такие запросы лишь у каждого десятого инвестора.



Встречались среди опрошенных инвесторы с меньшими запросами. Например, четверть респондентов из Южной Африки рассказали, что им при выходе на пенсию будет комфортно жить, даже если на счету менее $1 миллиона. Для сравнения: в Северной Америке, Европе и Азии такую сумму назвали лишь 3% опрошенных, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg MLIV Pulse.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

$5 миллионов — это:

374,3 миллиона рублей , или €4,7 миллиона по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. 19 292 средних пенсии в Татарстане — на конец 2022 года по итогу проведенных индексаций она оценивалась в 19 401 рубль, или в $257,2. На их выплату одному человеку понадобилось бы 1,6 тысячи лет.

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Татьяна Демина