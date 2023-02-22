Совет Федерации одобрил закон о защите русского языка

Совет Федерации одобрил закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Но документ предполагает исключения.

— При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях, — сказано в тексте.

Уточняется, что в нормативных словарях будет зафиксирован перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, употребление которых допустимо.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В законе закрепляются понятия «нормативные словари», «нормативная грамматика» и «нормативные справочники». Также вводится обязательная лингвистическая экспертиза проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, кроме не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях, в октябре 2022 года. В первом чтении депутаты приняли документ в первой половине декабря того же года. Во втором и третьем чтениях закон был одобрен на прошлой неделе.

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Айрат Назипов