В Набережных Челнах утвердили трехлетний план капремонта домов на 4,8 млрд рублей

За три года отремонтируют более 500 домов

В Набережных Челнах утвержден трехлетний план программы капитального ремонта многоквартирных домов на период с 2026 по 2028 год. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

На реализацию программы будет выделено 4,88 млрд рублей, из которых 3,55 млрд рублей составят средства населения, собираемые по строке «взнос на капремонт». Ежегодно из бюджета Татарстана будет выделяться по 176 млн рублей, из городского бюджета — по 267 млн рублей. Средства населения, которые будут уходить на ремонт, ежегодно составят не менее 1,1 млрд рублей.

Размер предельной стоимости работ по капремонту в расчете на 1 кв. м общей площади дома составит 9 000 рублей. За три года планируется отремонтировать системы теплоснабжения, противопожарной защиты, ГВС, ХВС, водоотведения, электро— и газоснабжения, а также крыши, фасады и подвалы более 500 домов.

Основные цели программы — своевременный и качественный ремонт общего имущества многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности и уровня удовлетворенности населения качеством ЖКУ.

Ранее «Реальное время» публиковало итоги 2025 года на рынке недвижимости и прогноз на новый строительный сезон.

Дмитрий Зайцев