«Масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным для такого большого города, как Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До весны остается не так много времени, а значит, скоро в Казани вновь начнут работать сервисы кикшеринга. В этом сезоне электросамокатов на улицах должно стать еще больше. Как выяснило «Реальное время», Whoosh намерен расширить свое присутствие в столице Татарстана и уже ведет работу в этом направлении. Подробнее о планах сервиса кикшеринга в Казани, а также о перспективе его возвращения в Набережные Челны — в материале издания.

«Работа идет, диалог налажен»

Конкретной даты начала в Казани сезона электросамокатов пока нет — все будет зависеть от погоды, рассказали «Реальному времени» в Whoosh. Сигналом к возвращению на улицы города станет наступление настоящей весны — отсутствие снега и плюсовая температура. Ожидается, что число желтых электросамокатов увеличится на 40%, до 2,8 тысячи. Вместе с этим, что логично и закономерно, должно вырасти и количество парковок для них.

В планах Whoosh и увеличение зоны для поездок на электросамокатах. Распространить ее хотят на новые и отдаленные от центра районы Казани, а также микрорайоны с массовой застройкой, особо нуждающиеся в общественном транспорте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пониманием и поддержкой со стороны казанских чиновников Whoosh уже заручился. Там считают, что власти столицы Татарстана разделяют планы по интеграции самокатов в транспортную систему. К слову, еще в конце 2022 года сервис и исполком Казани сформировали рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе.

— Работа идет, диалог налажен. Как нам кажется, администрация понимает, что масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным для такого большого и передового города, как Казань, а правовое сопровождение деятельности несколько отставало от современных реалий. Мы надеемся, что в рамках рабочей группы мы скорректируем подход и в соответствии с федеральной повесткой будем развивать кикшеринг в Казани, уже в этом сезоне сделав его одним из наиболее удобных городов для кикшеринга в России. Все предпосылки для этого и у города, и у нас есть. Согласие руководства исполкома на изменение модели получено, — заявил «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

«Ситуация в Челнах максимально странная»

В ближайших планах Whoosh расширения деятельности в других городах Татарстана нет. Не до конца ясна ситуация с Набережными Челнами, где сервис уже функционировал, но был вынужден уйти из-за властей, которые яро настроены против электросамокатов, объясняя свою позицию недовольством и неодобрением со стороны горожан. Работы по возращению в автоград Whoosh намерен продолжить.

— Ситуация в Челнах максимально странная — даже на федеральном уровне самокаты признаны транспортом и идет всесторонняя работа по развитию кикшеринга в городах, а мэрия Набережных Челнов почему-то выбирает «другой путь», игнорируя и желание жителей города, и в конечном счете прогресс и объективное развитие городского транспорта, ссылаясь на неготовность инфраструктуры и при этом не прилагая усилий для ее улучшения, — прокомментировали ситуацию в Whoosh.

Напомним, Whoosh начал работу в Набережных Челнах в тестовом формате в конце апреля 2022 года, а уже в мае исполком города инициировал «эвакуацию» десятка электросамокатов сервиса, которые якобы были установлены незаконно. В ответ на это Whoosh обратился с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений к властям автограда и сообщил о планах оформить жалобы в Генпрокуратуру России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У исполкома Челнов была своя версия событий. Там заявили, что 29 апреля 2022 года провели встречу с представителями Whoosh и те согласились с предложенным порядком, пообещав убрать электросамокаты и оформить документы должным образом, но якобы не сделали этого. В связи с этим 3 мая их транспорт изъяли сотрудники районной администрации. Позже самокаты все же вернули Whoosh.

Активно против электросамокатов выступает мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — об их опасности он говорит время от времени, и даже зимой, когда они недоступны для передвижения по улицам. В мае прошлого года он заявил, что проведенный в автограде опрос, в котором участвовали 5,6 тысячи человек, показал, что почти 70% горожан выступают против электросамокатов. Вместе с этим он заверил, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но уже с установленными рамками безопасности.

— Хочешь лишиться ребенка — купи ему мопед или самокат. Понятно, что это современно и модно, но дети есть дети, они по двое, по трое встают. К нам можно по-разному относиться, но цыплят по осени считают. Мы за то, чтобы сначала создать инфраструктуру. Можете покалечиться за ваши деньги, а мы уж в стороне постоим. Мы, как власть, должны принимать решения в отношении большого количества людей, — заявил Наиль Магдеев в начале этого месяца.

Кроме недовольства челнинцев, у властей автограда есть еще один аргумент против новомодного средства передвижения — отсутствие необходимой инфраструктуры для поездок на электросамокатах. А это, как они утверждают, чревато травмами и даже летальным исходом. Они напомнили, что в 2021 году в Челнах погибла девушка, катавшаяся на электросамокате.

В Whoosh надеются, что федеральные власти смогут «вразумить» Набережные Челны. И автограду, возможно, действительно придется «подчиниться» рекомендациям Министерства транспорта России.

Власти России — за электросамокаты

На федеральном уровне с 1 марта 2023 года вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, а вместе с ними гироскутеры и моноколеса будут называться средствами индивидуальной мобильности. Скорость их движения ограничат 25 км/час. Электросамокаты тяжелее 35 кг не смогут ездить по тротуарам, а те, что полегче, не должны будут двигаться быстрее пешеходов. По мнению Whoosh, обновленные ПДД добавят «порядка и комфорта для всех участников дорожного движения» и позволят снизить «количество инцидентов, вызванных недопониманием тех или иных правил передвижения на самокате по городу».

Кроме того, в этом месяце Министерство транспорта России подготовило специальные рекомендации для регионов. В них ведомство, исходя из того, что электросамокаты могут стать альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту, указало на необходимость создания парковок и инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.

Минтранс попросил руководителей регионов обеспечить нужное количество парковок для электросамокатов в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта и около ТЦ. При этом они не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— По сути, на государственном уровне подтвердили существующую практику: кикшеринг — это транспорт, это альтернатива частным автомобилям, автобусам и метро. Более того, Минтранс призывает администрации способствовать развитию транспортной модели кикшеринга, — заявили в Whoosh.



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Татьяна Демина