В Татарстане утвердили перечень малых и средних предприятий с потребностью в кадрах

Кабмин Татарстана 21 февраля утвердил перечень малых и средних предприятий республики, которые нуждаются в подготовке кадров.



Власти региона рекомендуют учитывать перечень при прогнозировании потребности муниципалитетов в подготовке кадров. Это касается подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, а еще ускоренной подготовки по профессиям рабочих или же переподготовки рабочих.

В перечне указаны 592 организации различных муниципалитетов. Так, в списке казанских предприятий указаны 122 организации, в Нижнекамском районе — 13, в Набережных Челнах — девять.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане отмечается кадровый голод в определенных сферах. Так, раис Татарстана Рустам Минниханов в феврале призвал активнее заниматься профориентацией среди выпускников школ для подготовки специалистов в области сельского хозяйства.

За последние годы в техникумах Татарстана наблюдается дефицит студентов. Если в 2019 году план по контрольным цифрам приема некоторые ссузы не выполнили на 29%, то в 2020-м — уже на 33%, а в 2021-м — на 43%, то есть исполнен он был чуть больше чем наполовину.

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Маргарита Головатенко