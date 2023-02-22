В Татарстане обновят 14 км дороги Цивильск — Ульяновск

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В Татарстане обновят 14 км федеральной дороги Цивильск — Ульяновск, работы по устройству защитных слоев на км 122+805 — км 136+710. К работам планируют приступить весной, когда будут плюсовые температуры, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Чтобы восстановить основные свойства верхнего слоя дорожной одежды, специалисты уложат покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Также на участках произведут досыпку обочин и нанесут разметку.

Технология по устройству защитных слоев помогает решить проблему преждевременного истирания полотна, образования трещин и колейности. Асфальтобетонная смесь для устройства защитных слоев состоит из наиболее прочных, износостойких, слабо шлифующихся и морозостойких материалов, отмечает «Волго-Вятскуправтодор».

В настоящее время на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов полным ходом идут работы по строительству путепровода протяженностью 67 метров. Его возводят над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец на третьем этапе обхода городов.

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Маргарита Головатенко